BMW 7 серии

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители!

Наша компания предлагает вам прекрасный автомобиль BMW 7 серии, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Кроме того, передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.

BMW 7 серии - это настоящий символ престижа и роскоши. Автомобиль обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. Среди них камера кругового обзора, панорамная крыша, подогревы и вентиляция всех сидений, электрорегулировки с памятью всех сидений, электрошторки задних пассажиров, навигация, премиальная музыка Bowers & Wilkins, подогрев руля и проекция.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле. BMW 7 серии - это автомобиль, который станет вашим надежным и комфортным спутником на дороге!

id987959