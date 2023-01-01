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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW 7 серии
2010
1 670 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW 7 серии 2010

1 670 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение V (F01/F02/F04)
  • Модификация 750i 4.4 AT (407 л.с.)
  • Комплектация 750
  • Год 2010
  • Пробег 151331 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN X99470
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 407 л.с.
  • Воблер 57

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Дорогие клиенты,
Мы рады представить вам роскошный автомобиль BMW 7 серии, год выпуска 2010. Этот превосходный автомобиль был доставлен в Россию в 2013 году и с тех пор находится в отличном состоянии.

BMW 7 серии – это воплощение элегантности, комфорта и инженерного мастерства. Каждая деталь этого автомобиля выражает безупречность немецкой инженерии и дизайна. Он обладает потрясающим внешним видом, который привлекает взгляды окружающих, а также просторным и роскошным интерьером, созданным для вашего максимального комфорта.

Этот BMW 7 серии оснащен передовыми технологиями, которые делают вождение легким и приятным. Благодаря системам помощи водителю, вы будете чувствовать себя уверенно на дороге. Аудиосистема высокого качества и другие развлекательные возможности позволят вам наслаждаться каждой поездкой.

Забота о вашей безопасности всегда является нашим приоритетом. BMW 7 серии оснащен передовыми системами passender und Fußgängerschutz (защиты пассажиров и пешеходов), а также активной системой контроля стабильности, которая обеспечивает безопасность на дороге в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и предоставит вам подробную информацию о технических характеристиках, истории обслуживания и других важных аспектах.

Не упустите возможность приобрести этот потрясающий автомобиль BMW 7 серии. Он излучает роскошь и стиль, достойные истинного ценителя. Звоните прямо сейчас и сделайте вашу мечту о вождении этого элегантного автомобиля реальностью.

idX99470

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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