BMW 7 серии
Флагманский седан от концерна BMW доступен для вас! Представляем вашему вниманию BMW 7 серии, 2020 года выпуска. Этот автомобиль воплощает истинную элегантность и роскошь, предлагая непревзойденный комфорт и высокую производительность.
Автомобиль был приобретен у официального дилера.В наличии электронный ПТС, что обеспечивает удобство и сохранность документации.
Вы получите расширенную гарантию и дилерское сервисное обслуживание, чтобы быть уверенным в надежности и бесперебойной эксплуатации автомобиля.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова находится в идеальном состоянии и защищено специальной плёнкой!
Комплектация 730d xDrive M Sport Plus этого автомобиля предлагает широкий спектр возможностей, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения.
В него входят:
Аэродинамический пакет Performance, подчеркивающий современный и спортивный стиль автомобиля.
Спортивное рулевое колесо, которое обеспечивает точное управление и дополнительный комфорт при поворотах.
Аудиосистема Harman/Kardon, создающая пространство звукового наслаждения в салоне автомобиля.
Навигационная система, помогающая вам легко и быстро достигнуть вашей цели.
Камеры кругового обзора, обеспечивающие максимальную безопасность при парковке и маневрировании.
Apple CarPlay, позволяющий вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать разнообразные функции вашего iPhone.
Доводчики дверей, добавляющие элегантности и удобства при использовании автомобиля.
Сиденья повышенной комфортности с вентиляцией и памятью, позволяющие создать идеальные условия для вашей поездки.
Проекционная система показаний спидометра, представляющая информацию о скорости прямо на лобовом стекле.
Накладки на пороги ///M, придающие автомобилю особый стиль и выразительность.
Пневматическая подвеска, обеспечивающая комфорт и плавность хода на дороге любой поверхности.
Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв этого потрясающего автомобиля BMW 7 серии, 2020 года.
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