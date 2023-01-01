BMW 7 серии

Флагманский седан от концерна BMW доступен для вас! Представляем вашему вниманию BMW 7 серии, 2020 года выпуска. Этот автомобиль воплощает истинную элегантность и роскошь, предлагая непревзойденный комфорт и высокую производительность.

Автомобиль был приобретен у официального дилера.В наличии электронный ПТС, что обеспечивает удобство и сохранность документации.

Вы получите расширенную гарантию и дилерское сервисное обслуживание, чтобы быть уверенным в надежности и бесперебойной эксплуатации автомобиля.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова находится в идеальном состоянии и защищено специальной плёнкой!

Комплектация 730d xDrive M Sport Plus этого автомобиля предлагает широкий спектр возможностей, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения.

В него входят:

Аэродинамический пакет Performance, подчеркивающий современный и спортивный стиль автомобиля.

Спортивное рулевое колесо, которое обеспечивает точное управление и дополнительный комфорт при поворотах.

Аудиосистема Harman/Kardon, создающая пространство звукового наслаждения в салоне автомобиля.

Навигационная система, помогающая вам легко и быстро достигнуть вашей цели.

Камеры кругового обзора, обеспечивающие максимальную безопасность при парковке и маневрировании.

Apple CarPlay, позволяющий вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать разнообразные функции вашего iPhone.

Доводчики дверей, добавляющие элегантности и удобства при использовании автомобиля.

Сиденья повышенной комфортности с вентиляцией и памятью, позволяющие создать идеальные условия для вашей поездки.

Проекционная система показаний спидометра, представляющая информацию о скорости прямо на лобовом стекле.

Накладки на пороги ///M, придающие автомобилю особый стиль и выразительность.

Пневматическая подвеска, обеспечивающая комфорт и плавность хода на дороге любой поверхности.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв этого потрясающего автомобиля BMW 7 серии, 2020 года.

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