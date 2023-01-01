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BMW 7 серии
2020
7 750 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 7 серии 2020

7 750 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12) Рестайлинг
  • Модификация 730d xDrive 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация 730d xDrive M Sport Plus
  • Год 2020
  • Пробег 39336 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN G21079
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 388

Комплектация

  • DVD
  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Флагманский седан от концерна BMW доступен для вас! Представляем вашему вниманию BMW 7 серии, 2020 года выпуска. Этот автомобиль воплощает истинную элегантность и роскошь, предлагая непревзойденный комфорт и высокую производительность.

Автомобиль был приобретен у официального дилера.В наличии электронный ПТС, что обеспечивает удобство и сохранность документации.
Вы получите расширенную гарантию и дилерское сервисное обслуживание, чтобы быть уверенным в надежности и бесперебойной эксплуатации автомобиля.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова находится в идеальном состоянии и защищено специальной плёнкой!

Комплектация 730d xDrive M Sport Plus этого автомобиля предлагает широкий спектр возможностей, обеспечивая максимальный комфорт и удовольствие от вождения.

В него входят:
Аэродинамический пакет Performance, подчеркивающий современный и спортивный стиль автомобиля.
Спортивное рулевое колесо, которое обеспечивает точное управление и дополнительный комфорт при поворотах.
Аудиосистема Harman/Kardon, создающая пространство звукового наслаждения в салоне автомобиля.
Навигационная система, помогающая вам легко и быстро достигнуть вашей цели.
Камеры кругового обзора, обеспечивающие максимальную безопасность при парковке и маневрировании.
Apple CarPlay, позволяющий вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать разнообразные функции вашего iPhone.
Доводчики дверей, добавляющие элегантности и удобства при использовании автомобиля.
Сиденья повышенной комфортности с вентиляцией и памятью, позволяющие создать идеальные условия для вашей поездки.
Проекционная система показаний спидометра, представляющая информацию о скорости прямо на лобовом стекле.
Накладки на пороги ///M, придающие автомобилю особый стиль и выразительность.
Пневматическая подвеска, обеспечивающая комфорт и плавность хода на дороге любой поверхности.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв этого потрясающего автомобиля BMW 7 серии, 2020 года.

idG21079

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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