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BMW 7 серии
2017
4 700 000 ₽
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BMW 7 серии 2017

4 700 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12)
  • Модификация 725Ld 2.0d AT (231 л.с.)
  • Комплектация 725Ld xDrive Bussiness
  • Год 2017
  • Пробег 141222 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN H05463
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1995 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.

Комплектация

  • Подогрев руля
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Информация

BMW 7 серии

Преимущества:
- Навигация
- Камера заднего вида
- Люк
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света

H05463

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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