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BMW 7 серии
2012
1 699 000 ₽
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BMW 7 серии 2012

1 699 000 ₽
Возможна доставка
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BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение V (F01/F02/F04) Рестайлинг
  • Модификация 750Li xDrive 4.4 AT (450 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 237990 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • Воблер 173
  • VIN E58611
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 450 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Вентиляция сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Преимущества:

- Система навигации
- Камера заднего вида
- Люк с электроприводом
- Светодиодные фары
- Мониторы для задних пассажиров
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод, память, вентиляция и обогрев всех сидений
- Доводчики дверей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- Электропривод и обогрев руля
- Система адаптивного освещения дороги
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Датчики парковки
- Оригинальные диски Alpina
- Шторки на задних стеклах

E58611

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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