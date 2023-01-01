BMW 7 серии

Преимущества:

- Система навигации

- Камера заднего вида

- Люк с электроприводом

- Светодиодные фары

- Мониторы для задних пассажиров

- 4-зонный климат-контроль

- Электропривод, память, вентиляция и обогрев всех сидений

- Доводчики дверей

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажника

- Электропривод и обогрев руля

- Система адаптивного освещения дороги

- Круиз-контроль

- Датчики дождя и света

- Датчики парковки

- Оригинальные диски Alpina

- Шторки на задних стеклах

E58611