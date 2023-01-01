BMW 7 серии
Преимущества:
- Система навигации
- Камера заднего вида
- Люк с электроприводом
- Светодиодные фары
- Мониторы для задних пассажиров
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод, память, вентиляция и обогрев всех сидений
- Доводчики дверей
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- Электропривод и обогрев руля
- Система адаптивного освещения дороги
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
- Датчики парковки
- Оригинальные диски Alpina
- Шторки на задних стеклах
E58611