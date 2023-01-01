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BMW 7 серии
2015
3 502 000 ₽
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BMW 7 серии 2015

3 502 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии
BMW 7 серии

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель 7 серии
  • Поколение VI (G11/G12)
  • Модификация 750Li xDrive 4.4 AT (450 л.с.) 4WD
  • Комплектация 750Li xDrive Executive
  • Год 2015
  • Пробег 170616 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 162
  • VIN 381492
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 450 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW 7 серии

Преимущества:
- Премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins
- Лазерная оптика
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамное остекление крыши
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод всех сидений с памятью положений
- Вентиляция всех сидений
- Расширенная отделка эксклюзивной кожей
- Пневмоподвеска
- Ассистент парковки
- Адаптивный круиз-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля и обогрев руля
- Автоматический привод багажника
- Комфортные передние сиденья
- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле

381492

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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