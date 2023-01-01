BMW 7 серии

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins

- Лазерная оптика

- Навигационная система

- Камеры кругового обзора

- Автодоводчики дверей

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Панорамное остекление крыши

- Проекционная система показаний спидометра

- 4-зонный климат-контроль

- Электропривод всех сидений с памятью положений

- Вентиляция всех сидений

- Расширенная отделка эксклюзивной кожей

- Пневмоподвеска

- Ассистент парковки

- Адаптивный круиз-контроль

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля и обогрев руля

- Автоматический привод багажника

- Комфортные передние сиденья

- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле

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