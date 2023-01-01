BMW 7 серии
Преимущества:
- Премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins
- Лазерная оптика
- Навигационная система
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Панорамное остекление крыши
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод всех сидений с памятью положений
- Вентиляция всех сидений
- Расширенная отделка эксклюзивной кожей
- Пневмоподвеска
- Ассистент парковки
- Адаптивный круиз-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля и обогрев руля
- Автоматический привод багажника
- Комфортные передние сиденья
- Электрорегулируемая солнцезащитная шторка на заднем стекле
381492