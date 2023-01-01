BMW 7 серии
Автомобиль ввезен из-за рубежа в 2023 году
Электронный ПТС
2 владелец
Заводское лакокрасочное покрытие
Преимущества автомобиля :
• Камеры 360
• Подогрев и вентиляция всех сидений
• Память всех сидений
• Навигация
• Подогрев руля
• Проекция
• Доводчики дверей
• Кожаный салон
• Многофункциональное рулевое колесо
• Цифровая приборная панель
• Навигационная система
• Электропривод багажника
• Электропривод сидений
• Электропривод руля с подогревом
• Распознавание дорожных знаков
• 4х зонный климат-контроль
• Круиз-контроль
F96319