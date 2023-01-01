Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW i8
2016
6 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW i8 2016

6 299 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 865 220 57 34
Купить онлайн
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8
BMW i8

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель i8
  • Поколение I
  • Модификация 1.5hyb AT (231 л.с.) 4WD
  • Комплектация Базовая
  • Год 2016
  • Пробег 88476 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Белый
  • VIN 675988
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 49

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

BMW i8

Мы рады представить вам уникальное предложение: автомобиль BMW i8, 2016 года выпуска. Этот эксклюзивный автомобиль был ввезен из Германии и имеет электронный ПТС.

BMW i8 поражает своим современным дизайном и передовыми технологиями. Он оборудован лазерными фарами, которые обеспечивают невероятно дальний световой поток до 600 метров. Это в два раза больше, чем у фар с ксеноновым освещением. Инженеры BMW гарантируют, что эти фары не только обеспечивают высокую видимость, но и безопасность для зрения.

Внутри автомобиля вас ждет роскошный кожаный салон и комфортные спортивные сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой. Вы сможете настроить положение сидений с помощью электроприводов, чтобы получить оптимальную посадку. Кроме того, вас ожидает проекционный дисплей и цифровая приборная панель, которые предоставляют вам всю необходимую информацию о автомобиле.

BMW i8 также оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, которые подчеркивают его спортивный характер и добавляют элегантности его внешности. А с помощью камеры заднего вида вы сможете безопасно парковаться даже на самых оживленных улицах.

Кроме того, стоит отметить аккумуляторную батарею BMW i8. Она обеспечивает запас хода на электричестве до 37 километров, что делает этот автомобиль идеальным выбором для городской езды. Время зарядки батареи составляет всего 2 часа, а емкость батареи составляет 5.2 кВт⋅ч.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого впечатляющего автомобиля BMW i8!

id675988

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили BMW

BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5

BMW X5
2020

8 590 000 ₽

BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8

BMW M8
2019

13 290 000 ₽

BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3

BMW X3
2018

3 540 000 ₽

BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии

BMW 1 серии
2011

790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

2 150 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2020

4 179 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2017

2 790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2018

4 759 700 ₽

BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1 BMW X1

BMW X1
2018

2 119 000 ₽

BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии BMW 7 серии

BMW 7 серии
2019

5 890 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа