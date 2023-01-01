BMW i8

Мы рады представить вам уникальное предложение: автомобиль BMW i8, 2016 года выпуска. Этот эксклюзивный автомобиль был ввезен из Германии и имеет электронный ПТС.

BMW i8 поражает своим современным дизайном и передовыми технологиями. Он оборудован лазерными фарами, которые обеспечивают невероятно дальний световой поток до 600 метров. Это в два раза больше, чем у фар с ксеноновым освещением. Инженеры BMW гарантируют, что эти фары не только обеспечивают высокую видимость, но и безопасность для зрения.

Внутри автомобиля вас ждет роскошный кожаный салон и комфортные спортивные сиденья с ярко выраженной боковой поддержкой. Вы сможете настроить положение сидений с помощью электроприводов, чтобы получить оптимальную посадку. Кроме того, вас ожидает проекционный дисплей и цифровая приборная панель, которые предоставляют вам всю необходимую информацию о автомобиле.

BMW i8 также оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, которые подчеркивают его спортивный характер и добавляют элегантности его внешности. А с помощью камеры заднего вида вы сможете безопасно парковаться даже на самых оживленных улицах.

Кроме того, стоит отметить аккумуляторную батарею BMW i8. Она обеспечивает запас хода на электричестве до 37 километров, что делает этот автомобиль идеальным выбором для городской езды. Время зарядки батареи составляет всего 2 часа, а емкость батареи составляет 5.2 кВт⋅ч.

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