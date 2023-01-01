BMW M5
Автомобиль ввезен из за рубежа в 2023 году. Электронный ПТС.
Преимущества:
- Премиальная аудиосистема Bowers & wilkins
- Навигационная система
- Камера кругового обзора
- Электропривод передних сидений, с функцией памяти
- Обогрев руля
- Электропривод руля
- Электропривод багажника
- Адаптивный круиз-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Проекционный дисплей
- Автоматический парковщик
- Считывание дорожных знаков
- Подогрев передних и задних сидений
- Доводчики всех дверей
H72531