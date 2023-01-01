BMW M5

Автомобиль ввезен из за рубежа в 2023 году. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема Bowers & wilkins

- Навигационная система

- Камера кругового обзора

- Электропривод передних сидений, с функцией памяти

- Обогрев руля

- Электропривод руля

- Электропривод багажника

- Адаптивный круиз-контроль

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Контроль слепых зон

- Проекционный дисплей

- Автоматический парковщик

- Считывание дорожных знаков

- Подогрев передних и задних сидений

- Доводчики всех дверей

H72531