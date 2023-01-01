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BMW M5
2021
11 899 000 ₽
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BMW M5 2021

11 899 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5
BMW M5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель M5
  • Поколение VI (F90) Рестайлинг
  • Модификация Competition 4.4 AT (625 л.с.) 4WD
  • Комплектация M5 Competition
  • Год 2021
  • Пробег 8100 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN H72531
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4395 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 625 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW M5

Автомобиль ввезен из за рубежа в 2023 году. Электронный ПТС.

Преимущества:

- Премиальная аудиосистема Bowers & wilkins
- Навигационная система
- Камера кругового обзора
- Электропривод передних сидений, с функцией памяти
- Обогрев руля
- Электропривод руля
- Электропривод багажника
- Адаптивный круиз-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Проекционный дисплей
- Автоматический парковщик
- Считывание дорожных знаков
- Подогрев передних и задних сидений
- Доводчики всех дверей

H72531

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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