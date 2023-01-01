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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X1
2021
4 350 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X1 2021

4 350 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X1
  • Поколение II (F48) Рестайлинг
  • Модификация 28i xDrive 2.0 AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 6583 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN U60070
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 154

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X1

Добро пожаловать в мир BMW! Мы рады представить Вам наш новейший автомобиль - BMW X1, 2021 года выпуска, ввезенный в РФ. Модель оснащена самыми передовыми технологиями, что делает ее одним из наиболее эффективных и надежных автомобилей на рынке. Внешний вид притягивает взгляды, а функциональность делает автомобиль удобным в эксплуатации.

BMW X1 привносит некоторые новые аспекты в модельный ряд BMW, дел его лучшим выбором для тех, кто ищет жизнерадостный и динамичный автомобиль. С таким автомобилем Вы отлично будете смотреться на дороге, а его высокая производительность и комфорт будет сопровождать каждую поездку.

BMW X1, 2021 года выпуска, имеет электронный ПТС, что гарантирует правильность и точность данных. Вы можете быть уверены в истории автомобиля, ее состоянии, а также в сделке само по себе. Это важный аспект, который обеспечивает Вам полную безопасность.

Заключая сделку с нами, Вы получите не только превосходный автомобиль, но и отличный сервис в нашем центре обслуживания. Мы всегда готовы предоставить вам обширную информацию по новому автомобиль, а также оказать помощь и консультацию по любым вопросам.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю! Не упустите возможность приобрести автомобиль BMW X1, 2021 года выпуска, и наслаждаться каждым моментом за рулем.

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Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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