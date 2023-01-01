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BMW X1
2012
1 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X1 2012

1 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X1
  • Поколение I (E84)
  • Модификация 20i 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 129736 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN T19916
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 85

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X1

Уважаемый покупатель,

Мы рады предложить Вам автомобиль BMW X1 2012 года выпуска, который был приобретен у официального дилера в 2013 году. Оригинальный ПТС и только два владельца говорят о том, что этот автомобиль всегда находился в надежных руках.

Оснащенный раздельным климат-контролем, датчиками дождя и света, задними датчиками парковки и полным электропакетом, этот автомобиль представляет собой прекрасное сочетание комфорта и функциональности.

Если Вы заинтересовались этим автомобилем, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Мы предоставим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы Вы могли принять решение о покупке. Не упустите свой шанс стать владельцем этого надежного автомобиля BMW X1!

idT19916

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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