BMW X1

Уважаемый покупатель,

Мы рады предложить Вам автомобиль BMW X1 2012 года выпуска, который был приобретен у официального дилера в 2013 году. Оригинальный ПТС и только два владельца говорят о том, что этот автомобиль всегда находился в надежных руках.

Оснащенный раздельным климат-контролем, датчиками дождя и света, задними датчиками парковки и полным электропакетом, этот автомобиль представляет собой прекрасное сочетание комфорта и функциональности.

Если Вы заинтересовались этим автомобилем, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Мы предоставим Вам бесплатный отчет по данному автомобилю, чтобы Вы могли принять решение о покупке. Не упустите свой шанс стать владельцем этого надежного автомобиля BMW X1!

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