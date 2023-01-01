BMW X1

Встречайте наше новое предложение: BMW X1!

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность. Он имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев, что свидетельствует о его безупречной истории использования.

Наш BMW X1 поставляется с заводским лакокрасочным покрытием, которое не только обеспечивает прекрасный внешний вид, но и долговечность кузова в течение многих лет. Кроме того, у нас в наличии все сервисные документы и дилерское обслуживание, чтобы вы могли быть уверены в качестве и профессионализме нашей команды.

Этот BMW X1 оборудован современной мультимедийной системой с Apple CarPlay, которая позволяет вам связываться со своим смартфоном и наслаждаться музыкой, навигацией и другими функциями без каких-либо усилий. Вы также найдете диодную головную оптику, которая обеспечивает отличную видимость на дороге в любое время суток.

Двухзонный климат-контроль обеспечивает оптимальную температуру в салоне, а бесключевой доступ и запуск двигателя сделают вашу жизнь еще более удобной и безопасной. Дополнительно автомобиль обладает обогревом зоны покоя стеклоочистителей, датчиками дождя и света для автоматической регулировки освещения и управления стеклоочистителями, а также круиз-контролем для комфортного путешествия на дороге.

Не забудьте о преимуществе передних и задних датчиков парковки, которые облегчат маневрирование и парковку в любых условиях. И, конечно же, этот BMW X1 обладает полным электропакетом, который включает в себя множество удобных функций для вашего комфорта.

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