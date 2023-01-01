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BMW X1
2017
2 659 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X1 2017

2 659 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1
BMW X1

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X1
  • Поколение II (F48)
  • Модификация 18d xDrive 2.0d AT (150 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 121928 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN A50308
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 121

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X1

Встречайте наше новое предложение: BMW X1!

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность. Он имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев, что свидетельствует о его безупречной истории использования.

Наш BMW X1 поставляется с заводским лакокрасочным покрытием, которое не только обеспечивает прекрасный внешний вид, но и долговечность кузова в течение многих лет. Кроме того, у нас в наличии все сервисные документы и дилерское обслуживание, чтобы вы могли быть уверены в качестве и профессионализме нашей команды.

Этот BMW X1 оборудован современной мультимедийной системой с Apple CarPlay, которая позволяет вам связываться со своим смартфоном и наслаждаться музыкой, навигацией и другими функциями без каких-либо усилий. Вы также найдете диодную головную оптику, которая обеспечивает отличную видимость на дороге в любое время суток.

Двухзонный климат-контроль обеспечивает оптимальную температуру в салоне, а бесключевой доступ и запуск двигателя сделают вашу жизнь еще более удобной и безопасной. Дополнительно автомобиль обладает обогревом зоны покоя стеклоочистителей, датчиками дождя и света для автоматической регулировки освещения и управления стеклоочистителями, а также круиз-контролем для комфортного путешествия на дороге.

Не забудьте о преимуществе передних и задних датчиков парковки, которые облегчат маневрирование и парковку в любых условиях. И, конечно же, этот BMW X1 обладает полным электропакетом, который включает в себя множество удобных функций для вашего комфорта.

Теперь самая лучшая часть - звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово «ФРЕШ», чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам всю необходимую информацию об истории, техническом состоянии и уникальных особенностях этого BMW X1.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого роскошного автомобиля

idA50308

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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