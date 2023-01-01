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BMW X2
2019
3 200 000 ₽
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BMW X2 2019

3 200 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X2
  • Поколение I (F39)
  • Модификация sDrive28i 2.0 AT (231 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 30700 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Оранжевый
  • VIN P61047
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 25

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X2

Уважаемые клиенты! Представляем вам BMW X2, 2019 года, ввезенный из США в 2022 году! Это надежный и комфортный автомобиль, который обладает всем необходимым, чтобы сделать вашу поездку максимально удобной и безопасной.

Одной из особенностей данного автомобиля является панорамная крыша, которая позволяет насладиться красивыми видами во время езды. Камера заднего вида обеспечивает максимальную безопасность при парковке.

Важным моментом является наличие 2-зонного климата и обогрева сидений, которые помогут вам с комфортом и удобством передвигаться как в жаркую, так и холодную погоду. Бесключевой доступ и запуск двигателя - это удобство в использовании, которое позволит вам быстро начать поездку.

Компания готова предоставить вам дополнительную информацию об этом автомобиле. Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Опытные специалисты помогут вам с выбором и ответят на все ваши вопросы. Сделайте свой выбор в пользу надежности и комфорта!

idP61047

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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