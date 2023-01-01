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BMW X2
2018
2 499 000 ₽
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BMW X2 2018

2 499 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X2
  • Поколение I (F39)
  • Модификация sDrive18d 2.0d AT (150 л.с.)
  • Комплектация sDrive18d
  • Год 2018
  • Пробег 94791 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN K33667
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X2

Уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам роскошный автомобиль BMW X2 2018 года выпуска, который был ввезен в РФ только в этом году. Этот автомобиль имеет электронный ПТС, Вы станете первым владельцем на территории нашей страны.

BMW X2 - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт и стиль. Он отличается не только прекрасным дизайном, но и мощным двигателем, способным разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд.

Автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, который позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне в любую погоду. Обогрев сидений сделает поездки в холодное время года более комфортабельными. Кроме того, автомобиль имеет систему доступа без ключа и мультифункциональное рулевое колесо для удобного управления.

Для вашей безопасности, автомобиль также оснащен камерой заднего вида, которая обеспечит вам дополнительную защиту при парковке и маневрировании.

Вы можете стать владельцем этого прекрасного автомобиля уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер расскажет вам все подробности о BMW X2 и запишет на тест-драйв.

Не упустите свой шанс купить автомобиль мечты! Будьте уверены, что приобретая BMW X2, вы получаете комфортабельный и безопасный автомобиль, который будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

idK33667

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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