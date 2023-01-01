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BMW X2
2018
2 849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X2 2018

2 849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X2
  • Поколение I (F39)
  • Модификация sDrive18i 1.5 AMT (140 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 93398 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 41
  • VIN B33975
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X2

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Обогрев сидений
- Электропривод крышки багажника
- Парктроник
- Сигнализация

B33975

Fresh Воронеж Юг
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Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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