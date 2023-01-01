BMW X2

Преимущества:

- 1 владелец

- Кузов автомобиля в заводском лакокрасочном покрытии

- Пакет Advantage

- Центральный замок

- Галогеновые фары головного света со светодиодными элементами

- Противотуманные фары

- Датчик света

- Внешние зеркала с обогревом

- Обогрев форсунок стеклоомывателя

- Подогрев передних сидений

- Внешние зеркала с электрорегулировками

- Электрические стеклоподъемники спереди и сзади, тягово-нажимного действия, с функцией открывания и закрывания одним нажатием, с травмозащитой

- Сервотроник рулевого управления

- Регулировка рулевой колонки по длине и высоте

- Мультифункция рулевого колеса

- Медиасистема с АМ/FM радио, 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480, подключение USB/AUX-IN, Apple iPod

- Устройство Hands-free с USB входом

- Bluetooth

- BMW Teleservices

- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 40/20/40

- Выбор режимов езды, включая ECO PRO

- Бортовой компьютер

- Автоматическая функция Start/Stop

- Запуск двигателя без ключа

- Датчик дождя

- Рекуперация энергии торможения

Внешнее зеркало асферическое со стороны водителя

- Регулировка пассажирского сиденья по высоте

- Розетка 12V в центральной консоли

- 2 фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира

- 2 боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира

- 2 надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений

- ABS

- Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, ASC, включая просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов

- Контроль торможения в поворотах CBC

- Система Performance Control

- DTC

- Система помощи при трогании в гору

- Система Dynamic Performance Control DBC

- EDLC

- Runflat-индикатор потери давления в шинах

- Электромеханический стояночный тормоз

- Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений

- Электронная противоугонная система EWS

- Функция интеллектуального экстренного вызова

- Знак аварийной остановки и аптечка

- Обивка салона: искусственная кожа Sensatec

- Цвет обивки сидений: черный

- Цвет передней панели: черный

- Цвет коврового покрытия: черный

- Цвет потолка: серый

- Количество мест: 5

- Тип сидений: обычные

- Спортивный кожаный руль

- Декоративные планки "Оксид Серебра", темные матовые с черной блестящей акцентной линией

- Передний центральный подлокотник

- 2 подстаканника в центральной консоли

- Пакет для курящих

U97259