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BMW X2
2022
4 739 000 ₽
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BMW X2 2022

4 739 000 ₽
Возможна доставка
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BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2
BMW X2

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X2
  • Поколение I (F39)
  • Модификация sDrive18i 1.5 AMT (140 л.с.)
  • Комплектация sDrive18i Advantage
  • Год 2022
  • Пробег 200 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 120
  • VIN U97259
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X2

Преимущества:
- 1 владелец
- Кузов автомобиля в заводском лакокрасочном покрытии
- Пакет Advantage
- Центральный замок
- Галогеновые фары головного света со светодиодными элементами
- Противотуманные фары
- Датчик света
- Внешние зеркала с обогревом
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Подогрев передних сидений
- Внешние зеркала с электрорегулировками
- Электрические стеклоподъемники спереди и сзади, тягово-нажимного действия, с функцией открывания и закрывания одним нажатием, с травмозащитой
- Сервотроник рулевого управления
- Регулировка рулевой колонки по длине и высоте
- Мультифункция рулевого колеса
- Медиасистема с АМ/FM радио, 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480, подключение USB/AUX-IN, Apple iPod
- Устройство Hands-free с USB входом
- Bluetooth
- BMW Teleservices
- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 40/20/40
- Выбор режимов езды, включая ECO PRO
- Бортовой компьютер
- Автоматическая функция Start/Stop
- Запуск двигателя без ключа
- Датчик дождя
- Рекуперация энергии торможения
Внешнее зеркало асферическое со стороны водителя
- Регулировка пассажирского сиденья по высоте
- Розетка 12V в центральной консоли
- 2 фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- 2 боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- 2 надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
- ABS
- Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, ASC, включая просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов
- Контроль торможения в поворотах CBC
- Система Performance Control
- DTC
- Система помощи при трогании в гору
- Система Dynamic Performance Control DBC
- EDLC
- Runflat-индикатор потери давления в шинах
- Электромеханический стояночный тормоз
- Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений
- Электронная противоугонная система EWS
- Функция интеллектуального экстренного вызова
- Знак аварийной остановки и аптечка
- Обивка салона: искусственная кожа Sensatec
- Цвет обивки сидений: черный
- Цвет передней панели: черный
- Цвет коврового покрытия: черный
- Цвет потолка: серый
- Количество мест: 5
- Тип сидений: обычные
- Спортивный кожаный руль
- Декоративные планки "Оксид Серебра", темные матовые с черной блестящей акцентной линией
- Передний центральный подлокотник
- 2 подстаканника в центральной консоли
- Пакет для курящих

U97259

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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