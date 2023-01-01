BMW X2
Преимущества:
- 1 владелец
- Кузов автомобиля в заводском лакокрасочном покрытии
- Пакет Advantage
- Центральный замок
- Галогеновые фары головного света со светодиодными элементами
- Противотуманные фары
- Датчик света
- Внешние зеркала с обогревом
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Подогрев передних сидений
- Внешние зеркала с электрорегулировками
- Электрические стеклоподъемники спереди и сзади, тягово-нажимного действия, с функцией открывания и закрывания одним нажатием, с травмозащитой
- Сервотроник рулевого управления
- Регулировка рулевой колонки по длине и высоте
- Мультифункция рулевого колеса
- Медиасистема с АМ/FM радио, 6.5-дюймовый дисплей с разрешением 800x480, подключение USB/AUX-IN, Apple iPod
- Устройство Hands-free с USB входом
- Bluetooth
- BMW Teleservices
- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 40/20/40
- Выбор режимов езды, включая ECO PRO
- Бортовой компьютер
- Автоматическая функция Start/Stop
- Запуск двигателя без ключа
- Датчик дождя
- Рекуперация энергии торможения
Внешнее зеркало асферическое со стороны водителя
- Регулировка пассажирского сиденья по высоте
- Розетка 12V в центральной консоли
- 2 фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- 2 боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- 2 надувные шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
- ABS
- Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, ASC, включая просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов
- Контроль торможения в поворотах CBC
- Система Performance Control
- DTC
- Система помощи при трогании в гору
- Система Dynamic Performance Control DBC
- EDLC
- Runflat-индикатор потери давления в шинах
- Электромеханический стояночный тормоз
- Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений
- Электронная противоугонная система EWS
- Функция интеллектуального экстренного вызова
- Знак аварийной остановки и аптечка
- Обивка салона: искусственная кожа Sensatec
- Цвет обивки сидений: черный
- Цвет передней панели: черный
- Цвет коврового покрытия: черный
- Цвет потолка: серый
- Количество мест: 5
- Тип сидений: обычные
- Спортивный кожаный руль
- Декоративные планки "Оксид Серебра", темные матовые с черной блестящей акцентной линией
- Передний центральный подлокотник
- 2 подстаканника в центральной консоли
- Пакет для курящих
U97259