BMW X3
Автомобиль был ввезен из Европы в 2022 году
Электронный ПТС, без рег. действий в РФ
Заводское лакокрасочное покрытие кузова
Дополнительный опции:
- М-Пакет внутренний и внешний
- Аудиосистема HARMAN/Kardon
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Черный потолок
- Панель приборов Sensatec
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля и передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Адаптивные светодиодные фары LED Fog lights
- Тормозная система М
- Спортивное рулевое управление с изменяемым коэффициентом
- BMW ключ с дисплеем
- Ассистент парковки
- Сопровождающее освещение салона
- Автоматическое включение дальнего света
- Активный круиз -контроль с функцией Stop&Go
- Беспроводная зарядка
Двойной заводской окрас кузова, редкая модификация 250D!
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