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BMW X3
2019
4 099 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X3 2019

4 099 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 113990 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN V21156
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 73

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Автомобиль был ввезен из Европы в 2022 году
Электронный ПТС, без рег. действий в РФ
Заводское лакокрасочное покрытие кузова

Дополнительный опции:

- М-Пакет внутренний и внешний
- Аудиосистема HARMAN/Kardon
- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Черный потолок
- Панель приборов Sensatec
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля и передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Адаптивные светодиодные фары LED Fog lights
- Тормозная система М
- Спортивное рулевое управление с изменяемым коэффициентом
- BMW ключ с дисплеем
- Ассистент парковки
- Сопровождающее освещение салона
- Автоматическое включение дальнего света
- Активный круиз -контроль с функцией Stop&Go
- Беспроводная зарядка

Двойной заводской окрас кузова, редкая модификация 250D!

idV21156

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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