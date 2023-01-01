BMW X3

Автомобиль был ввезен из Европы в 2022 году

Электронный ПТС, без рег. действий в РФ

Заводское лакокрасочное покрытие кузова

Дополнительный опции:

- М-Пакет внутренний и внешний

- Аудиосистема HARMAN/Kardon

- Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Проекционная система показаний спидометра

- 4-зонный климат контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Черный потолок

- Панель приборов Sensatec

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля и передних сидений

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Адаптивные светодиодные фары LED Fog lights

- Тормозная система М

- Спортивное рулевое управление с изменяемым коэффициентом

- BMW ключ с дисплеем

- Ассистент парковки

- Сопровождающее освещение салона

- Автоматическое включение дальнего света

- Активный круиз -контроль с функцией Stop&Go

- Беспроводная зарядка

Двойной заводской окрас кузова, редкая модификация 250D!

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