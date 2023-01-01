BMW X3

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X3 2019 года выпуска, приобретенный в Германии. Этот автомобиль без пробега по РФ и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что гарантирует его идеальное состояние.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его не только удобным и комфортным, но и безопасным. Камера заднего вида, бесключевой доступ, электропривод багажной двери и раздельный климат-контроль - все это дополнительные опции, которые помогут вам чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем.

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