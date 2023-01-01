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BMW X3
2019
4 375 000 ₽
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BMW X3 2019

4 375 000 ₽
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Купить онлайн
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20i xDrive 2.0 AT (184 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive20i
  • Год 2019
  • Пробег 23700 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN D36520
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 102

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X3 2019 года выпуска, приобретенный в Германии. Этот автомобиль без пробега по РФ и имеет электронный ПТС. Кузов автомобиля имеет заводской окрас, что гарантирует его идеальное состояние.

Кроме того, этот автомобиль оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его не только удобным и комфортным, но и безопасным. Камера заднего вида, бесключевой доступ, электропривод багажной двери и раздельный климат-контроль - все это дополнительные опции, которые помогут вам чувствовать себя комфортно и уверенно за рулем.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.

idD36520

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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