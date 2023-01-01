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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X3
2021
6 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X3 2021

6 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01) Рестайлинг
  • Модификация 30i xDrive 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive30i
  • Год 2021
  • Пробег 15930 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN J36335
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 149

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить Вам к приобретению BMW X3 2021 года выпуска. Автомобиль был ввезен из Америки и имеет ЭПТС, без регистрационных действий. Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует сохранение первоначального внешнего вида на долгие годы эксплуатации.

BMW X3 оснащен множеством современных технологий и удобств, среди которых: система навигации, камера заднего вида, светодиодная система освещения, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев руля, электропривод багажной двери, контроль слепых зон, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо, система контроля давления в шинах, подрулевые лепестки, круиз-контроль, датчики парковки передние и задние, подушки безопасности фронтальные и боковые, подогрев сидений, стеклоподъемники, электрозеркала.

Автомобиль BMW X3 2021 года в идеальном состоянии и готов к эксплуатации. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля.

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Fresh Ставрополь
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Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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