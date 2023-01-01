BMW X3

Уважаемые клиенты,

Мы рады предложить Вам к приобретению BMW X3 2021 года выпуска. Автомобиль был ввезен из Америки и имеет ЭПТС, без регистрационных действий. Заводское лакокрасочное покрытие гарантирует сохранение первоначального внешнего вида на долгие годы эксплуатации.

BMW X3 оснащен множеством современных технологий и удобств, среди которых: система навигации, камера заднего вида, светодиодная система освещения, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев руля, электропривод багажной двери, контроль слепых зон, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо, система контроля давления в шинах, подрулевые лепестки, круиз-контроль, датчики парковки передние и задние, подушки безопасности фронтальные и боковые, подогрев сидений, стеклоподъемники, электрозеркала.

Автомобиль BMW X3 2021 года в идеальном состоянии и готов к эксплуатации. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля.

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