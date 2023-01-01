BMW X3

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Вы мечтаете о современном и стильном автомобиле, который будет сочетать в себе передовые технологии и надежность? Тогда BMW X3, 2019 года выпуска – это именно то, что Вам нужно! Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Благодаря этому, Вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

BMW X3 оснащен множеством дополнительных опций, таких как М-пакет, проекционный дисплей, камера заднего вида, камера 360, электропривод передних сидений, электропривод багажника, круиз-контроль, раздельный климат-контроль, панорамная крыша, контроль полосы, обогрев руля, навигация и мультимедиа. Этот автомобиль отличается комфортом и передовыми технологиями.

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