BMW X3

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые покупатели!

Представляем Вам автомобиль BMW X3, 2019 года выпуска, который был ввезен из Европы в 2023 году. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет одного владельца.

BMW X3 оснащен множеством функций, таких как климат 3-зоны, комбинированный салон, проекция, датчики дождя и света, встроенная навигация, круиз контроль, теплый пакет, электропривод багажника, камера заднего вида и мультимедиа.

Этот автомобиль также имеет электропривод багажника для вашего удобства.

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