BMW X3

BMW X3, 2020 – автомобиль, который уже успел полюбиться своим владельцам. Эта модель сочетает в себе надежность, комфорт и стильный дизайн. Авто было ввезено в Россию в 2022 году, поэтому вы получаете совершенно новый автомобиль без дополнительных затрат на таможенные платежи.

Кроме того, BMW X3, 2020 оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 3-зонный и выше), датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, подогрев руля, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, проекционный дисплей, электропривод крышки багажника, регулировка сиденья водителя (с памятью), регулировка руля (электро), электростеклоподъемники (все), антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, система контроля слепых зон, подушки безопасности (фронтальные + боковые) и камера заднего вида.

К тому же, автомобиль имеет панорамную крышу, которая создает дополнительный комфорт во время езды.

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