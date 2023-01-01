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BMW X3
2020
3 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X3 2020

3 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 30i xDrive 2.0 AT (252 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 39110 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN E37346
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 252 л.с.
  • Воблер 177

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

BMW X3, 2020 – автомобиль, который уже успел полюбиться своим владельцам. Эта модель сочетает в себе надежность, комфорт и стильный дизайн. Авто было ввезено в Россию в 2022 году, поэтому вы получаете совершенно новый автомобиль без дополнительных затрат на таможенные платежи.

Кроме того, BMW X3, 2020 оснащен всем необходимым для комфортной езды: кондиционер (климат 3-зонный и выше), датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, подогрев руля, обогрев сидений, электрообогрев лобового стекла, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, проекционный дисплей, электропривод крышки багажника, регулировка сиденья водителя (с памятью), регулировка руля (электро), электростеклоподъемники (все), антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, система контроля слепых зон, подушки безопасности (фронтальные + боковые) и камера заднего вида.

К тому же, автомобиль имеет панорамную крышу, которая создает дополнительный комфорт во время езды.

Не упустите свой шанс приобрести этот уникальный автомобиль уже сегодня! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут оформить заказ.

idE37346

Fresh Воронеж
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