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BMW X3
2018
3 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X3 2018

3 820 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive20d xLine
  • Год 2018
  • Пробег 75142 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN C06994
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 272

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам BMW X3, 2018 года выпуска. Этот роскошный автомобиль ввезён из Франции и готов к эксплуатации. Если Вы ищете надежный автомобиль высокого класса, то этот BMW X3 станет отличным выбором для Вас.

BMW X3 оснащен всеми необходимыми опциями для максимального комфорта вождения. Кожаный салон, панорамная крыша, 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений создают атмосферу роскоши и уюта.

Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, что обеспечивает безопасность при движении задним ходом. Навигационная система поможет быстро и без проблем достичь нужного места назначения.

Бесключевой доступ и запуск двигателя - это еще один прекрасный функционал, который значительно упрощает использование автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить покупку.

idC06994

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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