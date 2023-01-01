BMW X3

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам BMW X3, 2018 года выпуска. Этот роскошный автомобиль ввезён из Франции и готов к эксплуатации. Если Вы ищете надежный автомобиль высокого класса, то этот BMW X3 станет отличным выбором для Вас.

BMW X3 оснащен всеми необходимыми опциями для максимального комфорта вождения. Кожаный салон, панорамная крыша, 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений создают атмосферу роскоши и уюта.

Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, что обеспечивает безопасность при движении задним ходом. Навигационная система поможет быстро и без проблем достичь нужного места назначения.

Бесключевой доступ и запуск двигателя - это еще один прекрасный функционал, который значительно упрощает использование автомобиля.

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