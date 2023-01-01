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BMW X3
2018
4 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X3 2018

4 349 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 30d xDrive 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 139093 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN B98489
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.
  • Воблер 061

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Уважаемые покупатели!

Сегодня мы представляем вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля BMW X3 2018 года выпуска, который ввезен в РФ в 2023г. Данный автомобиль – это идеальное сочетание комфорта, стиля и передовых технологий.

BMW X3 – это превосходный автомобиль, который имеет всё необходимое для комфортной и безопасной поездки. Он оснащен передовыми технологиями, которые делают его одним из самых инновационных и удобных автомобилей на рынке. Кроме того, этот автомобиль является идеальным выбором для любителей динамичного вождения и активного отдыха.

Добавьте к этому списку:
- Адаптивные фары, которые автоматически регулируют яркость света и направление луча;
- Электро фаркоп, который позволяет легко и быстро перевозить дополнительный груз;
- Панорама и люк, которые создают дополнительное ощущение свободы и простора внутри салона;
- Черный потолок, который подчеркивает индивидуальность и стиль данного автомобиля;
- Аудиосистема Harman/Kardon, которая обеспечивает превосходное качество звука и позволяет наслаждаться любимой музыкой во время поездки;
- Адаптивный круиз и контроль полосы, которые обеспечивают максимальную безопасность и комфорт при дальних поездках;
- Распознавание знаков дорожного движения и
- М-пакет, который добавляет спортивности и элегантности данному автомобилю;
- Подсветка интерьера и зоны посадки, которая создает уникальную атмосферу в салоне;
- Электропривод багажника, которая обеспечивает легкую загрузку и выгрузку груза.

Мы понимаем, что выбор автомобиля – это ответственный шаг, и поэтому хотим помочь вам в этом важном решении. Наши эксперты всегда готовы проконсультировать вас и ответить на все вопросы, связанные с этим автомобилем.

К тому же мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке по номеру, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его уже сейчас. Этот отчет поможет вам получить полную информацию об автомобиле и принять правильное решение.

Звоните нам прямо сейчас и станьте обладателем этого превосходного автомобиля BMW X3 2018 года выпуска!

idB98489

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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