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BMW X3
2019
3 820 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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BMW X3 2019

3 820 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive20d Urban
  • Год 2019
  • Пробег 38690 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 002930
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 161

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X3, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Германии и не имеет пробега по РФ. Вы можете быть первым собственником этого авто, так как он еще не зарегистрирован в России. Автомобиль имеет подтвержденный пробег и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

BMW X3 оснащен всеми необходимыми опциями для комфортной езды: кондиционер (климат контроль 3-зонный и выше), светодиодные фары, навигационная система и круиз-контроль. Кроме того, в автомобиле установлены датчики дождя и света, обогрев сидений и руля, а также центральный замок и подогрев зеркал.

Салон BMW X3 выполнен в комбинированном исполнении и имеет темный цвет. Сиденья водителя регулируются по высоте и электроприводу, что обеспечивает максимальный комфорт при вождении. Ручная регулировка сидения пассажира, регулировка руля, электропривод зеркал и автоматический подъем стекол - все это делает вождение BMW X3 максимально комфортным.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и подушками безопасности. Кроме того, в автомобиле установлен парктроник и камера заднего вида, что обеспечивает максимальную безопасность при парковке.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш специалист ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку.

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