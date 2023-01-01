BMW X3

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X3, 2019 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Германии и не имеет пробега по РФ. Вы можете быть первым собственником этого авто, так как он еще не зарегистрирован в России. Автомобиль имеет подтвержденный пробег и находится в заводском лакокрасочном покрытии.

BMW X3 оснащен всеми необходимыми опциями для комфортной езды: кондиционер (климат контроль 3-зонный и выше), светодиодные фары, навигационная система и круиз-контроль. Кроме того, в автомобиле установлены датчики дождя и света, обогрев сидений и руля, а также центральный замок и подогрев зеркал.

Салон BMW X3 выполнен в комбинированном исполнении и имеет темный цвет. Сиденья водителя регулируются по высоте и электроприводу, что обеспечивает максимальный комфорт при вождении. Ручная регулировка сидения пассажира, регулировка руля, электропривод зеркал и автоматический подъем стекол - все это делает вождение BMW X3 максимально комфортным.

Автомобиль оснащен всеми необходимыми системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS), антипробуксовочной системой, системой курсовой устойчивости и подушками безопасности. Кроме того, в автомобиле установлен парктроник и камера заднего вида, что обеспечивает максимальную безопасность при парковке.

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