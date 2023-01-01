BMW X3

Приветствуем вас, уважаемый потенциальный покупатель!

Если вы мечтаете о комфорте и безопасности на дороге, то мы рады представить вам модель BMW X3, II (F25) Рестайлинг. Этот внедорожник поразит вас своими характеристиками и элегантным дизайном.

Наш автомобиль оснащен мощным двигателем 2.0d AT, который развивает 190 лошадиных сил. С приводом на все колеса, он легко справится с любыми дорожными условиями. А благодаря автоматической коробке передач вы будете наслаждаться плавным и комфортным переключением.

Черный цвет кузова придает автомобилю роскошный и стильный вид. А отличное состояние, подтвержденное всего двумя владельцами, гарантирует вам безупречную работу и долгую службу.

В салоне вас ждет комфорт и уют. Кожаные сидения и подогрев передних сидений создадут атмосферу идеального комфорта в любую погоду. Климат-контроль и магнитола с CD-проигрывателем позволят вам наслаждаться поездкой и музыкой.

Но это еще не все! В этой модели также присутствуют такие функции, как электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS), парктроник, иммобилайзер и многое другое. Все это обеспечит вам безопасность и комфорт в пути.

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