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BMW X3
2015
2 284 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X3 2015

2 284 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение II (F25) Рестайлинг
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 148812 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN H80020
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 97

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Приветствуем вас, уважаемый потенциальный покупатель!

Если вы мечтаете о комфорте и безопасности на дороге, то мы рады представить вам модель BMW X3, II (F25) Рестайлинг. Этот внедорожник поразит вас своими характеристиками и элегантным дизайном.

Наш автомобиль оснащен мощным двигателем 2.0d AT, который развивает 190 лошадиных сил. С приводом на все колеса, он легко справится с любыми дорожными условиями. А благодаря автоматической коробке передач вы будете наслаждаться плавным и комфортным переключением.

Черный цвет кузова придает автомобилю роскошный и стильный вид. А отличное состояние, подтвержденное всего двумя владельцами, гарантирует вам безупречную работу и долгую службу.

В салоне вас ждет комфорт и уют. Кожаные сидения и подогрев передних сидений создадут атмосферу идеального комфорта в любую погоду. Климат-контроль и магнитола с CD-проигрывателем позволят вам наслаждаться поездкой и музыкой.

Но это еще не все! В этой модели также присутствуют такие функции, как электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS), парктроник, иммобилайзер и многое другое. Все это обеспечит вам безопасность и комфорт в пути.

Не упустите возможность приобрести этот автомобиль. Звоните прямо сейчас и оформите свой заказ!

idH80020

Fresh Краснодар
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