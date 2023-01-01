Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X3
2018
4 400 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW X3 2018

4 400 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 86394 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN K52885
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.
  • Воблер 061

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

BMW X3

Хотите ощутить истинное удовольствие от вождения? Тогда внимание! Наша компания предлагает вам эксклюзивную возможность стать владельцем великолепного автомобиля BMW X3, III (G01) модификации 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и надежность. Автомобиль обладает полным приводом, что позволяет смело справляться с любыми дорожными условиями. Кузов внедорожника обеспечивает отличную проходимость и неповторимый стиль.

Итак, почему именно этот BMW X3 заслуживает вашего внимания? Во-первых, он в отличном состоянии, так как был приобретен недавно и имеет всего одного владельца. Год выпуска 2018 гарантирует актуальность и надежность технической части автомобиля.

А теперь о самых интересных особенностях этого автомобиля. В салоне вы найдете всё необходимое для максимального комфорта: 3-зонный климат-контроль, обогрев сидений и электропривод крышки багажника, который позволит удобно загружать и разгружать вещи.

Система доступа без ключа и электроскладывание зеркал сделают вашу жизнь проще и удобнее. А светодиодные фары обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

А вы уже заметили его привлекательный синий цвет? Он придает автомобилю особую элегантность и стиль.

Кроме того, в автомобиле установлена камера 360°, что обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля и помогает избежать неприятных ситуаций на дороге. Навигационная система и круиз-контроль сделают ваши поездки еще более комфортными и безопасными.

Не забудьте о безопасности! Автомобиль оснащен системой ABS, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости. А подушки безопасности (фронтальные и боковые) гарантируют вашу защиту в случае аварии.

Звучит привлекательно, не так ли? Не упустите свой шанс стать обладателем этого великолепного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и получите дополнительную информацию о BMW X3, III (G01) модификации 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD. Будьте на шаг впереди и наслаждайтесь каждой поездкой!

idK52885

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили BMW

BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5 BMW X5

BMW X5
2020

8 590 000 ₽

BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8 BMW M8

BMW M8
2019

13 590 000 ₽

BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3 BMW X3

BMW X3
2018

3 590 000 ₽

BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии BMW 1 серии

BMW 1 серии
2011

799 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

2 150 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2020

4 179 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2017

2 790 000 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2018

4 759 700 ₽

BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии BMW 5 серии

BMW 5 серии
2013

1 500 000 ₽

BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6 BMW X6

BMW X6
2013

2 189 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа