BMW X3

Хотите ощутить истинное удовольствие от вождения? Тогда внимание! Наша компания предлагает вам эксклюзивную возможность стать владельцем великолепного автомобиля BMW X3, III (G01) модификации 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и надежность. Автомобиль обладает полным приводом, что позволяет смело справляться с любыми дорожными условиями. Кузов внедорожника обеспечивает отличную проходимость и неповторимый стиль.

Итак, почему именно этот BMW X3 заслуживает вашего внимания? Во-первых, он в отличном состоянии, так как был приобретен недавно и имеет всего одного владельца. Год выпуска 2018 гарантирует актуальность и надежность технической части автомобиля.

А теперь о самых интересных особенностях этого автомобиля. В салоне вы найдете всё необходимое для максимального комфорта: 3-зонный климат-контроль, обогрев сидений и электропривод крышки багажника, который позволит удобно загружать и разгружать вещи.

Система доступа без ключа и электроскладывание зеркал сделают вашу жизнь проще и удобнее. А светодиодные фары обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

А вы уже заметили его привлекательный синий цвет? Он придает автомобилю особую элегантность и стиль.

Кроме того, в автомобиле установлена камера 360°, что обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля и помогает избежать неприятных ситуаций на дороге. Навигационная система и круиз-контроль сделают ваши поездки еще более комфортными и безопасными.

Не забудьте о безопасности! Автомобиль оснащен системой ABS, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости. А подушки безопасности (фронтальные и боковые) гарантируют вашу защиту в случае аварии.

Звучит привлекательно, не так ли? Не упустите свой шанс стать обладателем этого великолепного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и получите дополнительную информацию о BMW X3, III (G01) модификации 25d xDrive 2.0d AT (231 л.с.) 4WD. Будьте на шаг впереди и наслаждайтесь каждой поездкой!

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