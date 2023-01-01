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BMW X3
2020
5 039 000 ₽
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BMW X3 2020

5 039 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive20d
  • Год 2020
  • Пробег 32581 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Желтый
  • VIN C53213
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 224

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Преимущества:

- Автомобиль приобретался в Германии
- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- BMW Individual
- BMW ключ с дисплеем
- Фары Adaptive Led
- Цвет Sonnenstein metallic
- Автономная система отопления (Вебасто)
- Harman/Kardon система объемного звучания
- Проекция на лобовое стекло
- Электронная панель приборов
- Обогрев руля
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Водительское сиденье с памятью и электроприводом
- Камера заднего вида
- Ambient Light многоцветная подсветки салона
- Электропривод крышки багажника
- Разделительная сетка багажника
- Остекление с улучшенной
звукоизоляцией
- Кожаное рулевое колесо в M-стиле

idC53213

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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