BMW X3
Преимущества:
- Автомобиль приобретался в Германии
- Электронный ПТС
- Без пробега по РФ
- BMW Individual
- BMW ключ с дисплеем
- Фары Adaptive Led
- Цвет Sonnenstein metallic
- Автономная система отопления (Вебасто)
- Harman/Kardon система объемного звучания
- Проекция на лобовое стекло
- Электронная панель приборов
- Обогрев руля
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Водительское сиденье с памятью и электроприводом
- Камера заднего вида
- Ambient Light многоцветная подсветки салона
- Электропривод крышки багажника
- Разделительная сетка багажника
- Остекление с улучшенной
звукоизоляцией
- Кожаное рулевое колесо в M-стиле
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