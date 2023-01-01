BMW X3

Преимущества:

- Автомобиль приобретался в Германии

- Электронный ПТС

- Без пробега по РФ

- BMW Individual

- BMW ключ с дисплеем

- Фары Adaptive Led

- Цвет Sonnenstein metallic

- Автономная система отопления (Вебасто)

- Harman/Kardon система объемного звучания

- Проекция на лобовое стекло

- Электронная панель приборов

- Обогрев руля

- Apple CarPlay

- Android Auto

- Водительское сиденье с памятью и электроприводом

- Камера заднего вида

- Ambient Light многоцветная подсветки салона

- Электропривод крышки багажника

- Разделительная сетка багажника

- Остекление с улучшенной

звукоизоляцией

- Кожаное рулевое колесо в M-стиле

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