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BMW X3
2019
4 900 000 ₽
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BMW X3 2019

4 900 000 ₽
Доставка бесплатно
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Купить онлайн
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive20d
  • Год 2019
  • Пробег 41574 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN E04401
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 23

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное предложение - автомобиль BMW X3, 2019 года выпуска, пригнан из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль является настоящей находкой для ценителей комфорта и надежности.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является его электронный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете автомобиль с полным пакетом документов.

BMW X3 имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его статус и уникальность. Вы будете ощущать себя настоящим обладателем престижного автомобиля, который привлекает внимание окружающих.

Дополнительные особенности этого BMW X3 не оставят вас равнодушными. М-пакет придает автомобилю спортивный и элегантный вид, подчеркивая его индивидуальность. Раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру как для вас, так и для пассажиров. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться путешествием, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. А электропривод багажника сделает его открытие и закрытие максимально удобным.

START-STOP система позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ, делая автомобиль более экологичным. Камера заднего вида и парктроники обеспечат безопасность при парковке и маневрировании. Навигация поможет вам легко и быстро достигать желаемых мест, а система помощи при спуске сделает езду по сложным участкам дороги более комфортной и безопасной.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные менеджеры с радостью проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с приобретением этого прекрасного автомобиля.

Не упустите возможность стать обладателем BMW X3 и насладиться ее комфортом, надежностью и престижностью. Мы гарантируем вам высокое качество и профессиональный подход к каждому клиенту.

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