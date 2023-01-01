BMW X3

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное предложение - автомобиль BMW X3, 2019 года выпуска, пригнан из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль является настоящей находкой для ценителей комфорта и надежности.

Одним из главных преимуществ данного автомобиля является его электронный ПТС, что гарантирует его легальность и безопасность. Вы можете быть уверены в том, что приобретаете автомобиль с полным пакетом документов.

BMW X3 имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его статус и уникальность. Вы будете ощущать себя настоящим обладателем престижного автомобиля, который привлекает внимание окружающих.

Дополнительные особенности этого BMW X3 не оставят вас равнодушными. М-пакет придает автомобилю спортивный и элегантный вид, подчеркивая его индивидуальность. Раздельный климат-контроль обеспечит комфортную температуру как для вас, так и для пассажиров. Круиз-контроль позволит вам наслаждаться путешествием, не отвлекаясь на поддержание постоянной скорости. А электропривод багажника сделает его открытие и закрытие максимально удобным.

START-STOP система позволяет экономить топливо и снижать выбросы вредных веществ, делая автомобиль более экологичным. Камера заднего вида и парктроники обеспечат безопасность при парковке и маневрировании. Навигация поможет вам легко и быстро достигать желаемых мест, а система помощи при спуске сделает езду по сложным участкам дороги более комфортной и безопасной.

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Не упустите возможность стать обладателем BMW X3 и насладиться ее комфортом, надежностью и престижностью. Мы гарантируем вам высокое качество и профессиональный подход к каждому клиенту.

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