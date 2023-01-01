BMW X3
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электро-складывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Индикация давления в шинах
- Сопровождающее освещение салона
- Адаптивная светодиодная оптика
- Автоматическое включение дальнего света
- Система парковки
- Дисплей на лобовом стекле
- Система динамиков HiFi
- Телефония с беспроводной зарядкой
- Система управления жестами BMW
- Кожаное рулевое колесо в M-стиле
- Аэродинамический комплект М Technic
- Потолок антрацит
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