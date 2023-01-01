BMW X3

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Легкосплавные диски, 19

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электро-складывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Камера заднего вида

- Индикация давления в шинах

- Сопровождающее освещение салона

- Адаптивная светодиодная оптика

- Автоматическое включение дальнего света

- Система парковки

- Дисплей на лобовом стекле

- Система динамиков HiFi

- Телефония с беспроводной зарядкой

- Система управления жестами BMW

- Кожаное рулевое колесо в M-стиле

- Аэродинамический комплект М Technic

- Потолок антрацит

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