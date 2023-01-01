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BMW X3
2019
5 364 000 ₽
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BMW X3 2019

5 364 000 ₽
Возможна доставка
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BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3
BMW X3

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X3
  • Поколение III (G01)
  • Модификация 20d xDrive 2.0d AT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 44584 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 57
  • VIN 025974
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1995 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X3

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Люк
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник

025974

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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