BMW X3 M

Автомобиль ввезен из за рубежа в 2023 году

Электронный ПТС Действующий.

Кузов в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:

- Навигационная система

- Электропривод передних сидений, с функцией памяти

- Обогрев руля

- Электропривод руля

- Электропривод багажника

- Адаптивный круиз-контроль

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Контроль слепых зон

- Проекционный дисплей

- Автоматический парковщик

- Считывание дорожных знаков

- Подогрев передних и задних сидений

- Кожаный салон

- Климат контроль

- Датчики парковки спереди и сзади

C51441