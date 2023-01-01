BMW X3 M
Автомобиль ввезен из за рубежа в 2023 году
Электронный ПТС Действующий.
Кузов в заводском лакокрасочном покрытии.
Преимущества:
- Навигационная система
- Электропривод передних сидений, с функцией памяти
- Обогрев руля
- Электропривод руля
- Электропривод багажника
- Адаптивный круиз-контроль
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Контроль слепых зон
- Проекционный дисплей
- Автоматический парковщик
- Считывание дорожных знаков
- Подогрев передних и задних сидений
- Кожаный салон
- Климат контроль
- Датчики парковки спереди и сзади
C51441