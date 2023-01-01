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BMW X5
2016
3 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW X5 2016

3 599 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение III (F15)
  • Модификация 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 197750 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN T63886
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 220

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Дорогие клиенты, представляем вам прекрасный автомобиль BMW X5 2016 года выпуска, приобретенный у официального дилера в декабре 2016 года. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует сохранность его привлекательного вида на долгие годы эксплуатации.

Этот BMW X5 оборудован дополнительными опциями, которые позволят вам наслаждаться комфортом и безопасностью во время поездки. Внешний и внутренний M-пакет, система навигации, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, камера заднего вида, автодоводчики дверей, светодиодная система освещения, электропривод передних сидений с функцией памяти и множество других опций, превратят вашу поездку в незабываемое впечатление.

Не упустите шанс приобрести этот автомобиль выгодно, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вам понравится наш BMW X5 и вы сможете наслаждаться его прекрасными возможностями на дорогах.

Также стоит отметить, что сигнализация с автозапуском, которая установлена на автомобиле, обеспечивает его дополнительную защиту в любых условиях. Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль прямо сейчас!

idT63886

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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