BMW X5

Дорогие клиенты, представляем вам прекрасный автомобиль BMW X5 2016 года выпуска, приобретенный у официального дилера в декабре 2016 года. Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии, что гарантирует сохранность его привлекательного вида на долгие годы эксплуатации.

Этот BMW X5 оборудован дополнительными опциями, которые позволят вам наслаждаться комфортом и безопасностью во время поездки. Внешний и внутренний M-пакет, система навигации, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, камера заднего вида, автодоводчики дверей, светодиодная система освещения, электропривод передних сидений с функцией памяти и множество других опций, превратят вашу поездку в незабываемое впечатление.

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Также стоит отметить, что сигнализация с автозапуском, которая установлена на автомобиле, обеспечивает его дополнительную защиту в любых условиях. Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль прямо сейчас!

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