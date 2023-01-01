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BMW X5
2015
4 080 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5 2015

4 080 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение III (F15)
  • Модификация 25d 2.0d AT (231 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 148642 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN S33675
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 231 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X5, 2015 года выпуска. Эта роскошная модель с пробегом 148642 км приобретена у официального дилера, и несет в себе оригинал ПТС. У автомобиля было всего 2 владельца.

В отличном состоянии и полностью оборудованная дополнительными опциями, данная модель является превосходным примером комфорта и технологий, которые мы можем предложить нашим клиентам.

Среди многих опций, автомобиль оснащен навигацией, камерой заднего вида, полным электропакетом, электроприводу передних сидений с памятью и электроприводу рулевой колонки, а также панорамной крышей, которая придает элегантность этому стильному авто.

За рулем BMW X5, любой водитель будет чувствовать себя комфортно и безопасно благодаря передним и задним датчикам парковки, раздельному климат-контролю, круиз-контролю, сидениям с подогревом и многим другим удобствам.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы помочь вам с покупкой машины вашей мечты!

idS33675

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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