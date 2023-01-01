BMW X5

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен только по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Представляем вашему вниманию автомобиль BMW X5, 2015 года выпуска. Эта роскошная модель с пробегом 148642 км приобретена у официального дилера, и несет в себе оригинал ПТС. У автомобиля было всего 2 владельца.

В отличном состоянии и полностью оборудованная дополнительными опциями, данная модель является превосходным примером комфорта и технологий, которые мы можем предложить нашим клиентам.

Среди многих опций, автомобиль оснащен навигацией, камерой заднего вида, полным электропакетом, электроприводу передних сидений с памятью и электроприводу рулевой колонки, а также панорамной крышей, которая придает элегантность этому стильному авто.

За рулем BMW X5, любой водитель будет чувствовать себя комфортно и безопасно благодаря передним и задним датчикам парковки, раздельному климат-контролю, круиз-контролю, сидениям с подогревом и многим другим удобствам.

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