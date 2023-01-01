BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль BMW X5 40i 2020 года выпуска.

BMW X5 40i, 2020 - это автомобиль, который не оставит равнодушным ни одного настоящего автомобилиста. Это транспортное средство, которое сочетает в себе мощь, скорость и комфорт.

Рядный шестицилиндровый турбомотор на 340 лошадиных сил обеспечивает потрясающую динамику и отличную управляемость на любой дороге. А полный привод X-Drive придает уверенность и безопасность практически в любых погодных условиях.

Машина была ввезена в Россию в 2023 году, имеет оригинальный ПТС и всего лишь одного владельца. Панорамная крыша, исполнение M-Technic, спортивные сиденья, раздельный климат-контроль - дополняют великолепный образ этого авто.

Каждый километр на этом автомобиле будет настоящим удовольствием за рулём. Это не просто машина, это возможность чувствовать уверенность, мощь и стиль каждый день.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого великолепного автомобиля, который обеспечит вас супер-приятной ездой!

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