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BMW X5
2020
8 780 000 ₽
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BMW X5 2020

8 780 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 21834 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN C89224
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 324

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль BMW X5 40i 2020 года выпуска.

BMW X5 40i, 2020 - это автомобиль, который не оставит равнодушным ни одного настоящего автомобилиста. Это транспортное средство, которое сочетает в себе мощь, скорость и комфорт.

Рядный шестицилиндровый турбомотор на 340 лошадиных сил обеспечивает потрясающую динамику и отличную управляемость на любой дороге. А полный привод X-Drive придает уверенность и безопасность практически в любых погодных условиях.

Машина была ввезена в Россию в 2023 году, имеет оригинальный ПТС и всего лишь одного владельца. Панорамная крыша, исполнение M-Technic, спортивные сиденья, раздельный климат-контроль - дополняют великолепный образ этого авто.

Каждый километр на этом автомобиле будет настоящим удовольствием за рулём. Это не просто машина, это возможность чувствовать уверенность, мощь и стиль каждый день.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите свой шанс стать обладателем этого великолепного автомобиля, который обеспечит вас супер-приятной ездой!

idC89224

Fresh Ростов Аксай
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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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