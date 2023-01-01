BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль BMW X5, 2020 года выпуска. Эта модель оснащена мощным двигателем 30d 3.0d AT (265 л.с.) и полным приводом 4WD. Пробег этого авто составляет 62402 км.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, имеется электронный ПТС. Кузов авто имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Кроме того, автомобиль оснащен дополнительными опциями такими как: пакет M Sport, навигация, камера заднего вида, электропривод передних сидений с памятью водительского, электропривод рулевой колонки, диодная головная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, электрический фаркоп, обогрев передних сидений.

Мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Для получения отчета звоните нам уже сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ.

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