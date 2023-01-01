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BMW X5
2020
7 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5 2020

7 499 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 62402 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN C30937
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.
  • Воблер 003

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить вам автомобиль BMW X5, 2020 года выпуска. Эта модель оснащена мощным двигателем 30d 3.0d AT (265 л.с.) и полным приводом 4WD. Пробег этого авто составляет 62402 км.

Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году, имеется электронный ПТС. Кузов авто имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Кроме того, автомобиль оснащен дополнительными опциями такими как: пакет M Sport, навигация, камера заднего вида, электропривод передних сидений с памятью водительского, электропривод рулевой колонки, диодная головная оптика, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажной двери, датчики дождя и света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, электрический фаркоп, обогрев передних сидений.

Мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Для получения отчета звоните нам уже сейчас и называйте кодовое слово ФРЕШ.

idC30937

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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