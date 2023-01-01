BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль BMW X5, 2022 года выпуска. Данный авто был ввезён в РФ всего несколько месяцев назад, в 2023 году, и готово к продаже на лучших условиях.

Этот автомобиль превзойдет все Ваши ожидания благодаря своему комфортабельному кожаному салону, а также техническим особенностям, обеспечивающим лучшую управляемость и безопасность на дорогах и в городской суете.

Автомобиль оснащен широким спектром опций, среди которых:

- Панорамная крыша, добавляющая расширенный обзор;

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, который облегчит посадку в авто;

- 3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений, обеспечивающих лучший микроклимат в салоне;

- Камеры кругового обзора, повышающие общую безопасность на дороге;

- Электропривод передних сидений (водительское с функцией памяти положения), удаляющий необходимость в ручной регулировке сидений и обеспечивающий удобное и комфортное положение во время поездки;

- Электропривод и обогрев руля, который согреет ваши руки в холодную погоду;

- Электропривод багажника, удаляющий необходимость в силовых усилиях при открытии крышки багажника;

- Датчики дождя и света, круиз-контроль, обеспечивающие лучшую контролируемость автомобиля в различных условиях и ситуациях.

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