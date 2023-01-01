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BMW X5
2022
10 290 000 ₽
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BMW X5 2022

10 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 5317 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN M58792
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 43

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль BMW X5, 2022 года выпуска. Данный авто был ввезён в РФ всего несколько месяцев назад, в 2023 году, и готово к продаже на лучших условиях.

Этот автомобиль превзойдет все Ваши ожидания благодаря своему комфортабельному кожаному салону, а также техническим особенностям, обеспечивающим лучшую управляемость и безопасность на дорогах и в городской суете.

Автомобиль оснащен широким спектром опций, среди которых:

- Панорамная крыша, добавляющая расширенный обзор;
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, который облегчит посадку в авто;
- 3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений, обеспечивающих лучший микроклимат в салоне;
- Камеры кругового обзора, повышающие общую безопасность на дороге;
- Электропривод передних сидений (водительское с функцией памяти положения), удаляющий необходимость в ручной регулировке сидений и обеспечивающий удобное и комфортное положение во время поездки;
- Электропривод и обогрев руля, который согреет ваши руки в холодную погоду;
- Электропривод багажника, удаляющий необходимость в силовых усилиях при открытии крышки багажника;
- Датчики дождя и света, круиз-контроль, обеспечивающие лучшую контролируемость автомобиля в различных условиях и ситуациях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут оформить автомобиль в самые короткие сроки.

idM58792

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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