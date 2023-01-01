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BMW X5
2019
6 599 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X5 2019

6 599 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 109679 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN K19723
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

ОНЛАЙН КОМИССИЯ
Внимание ! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договорённости, так как находится у собственника.

Автомобиль ввезен из Германии в 2023 году.
Электронный ПТС, без регистрационных действий.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Панорамная крыша
- Спортивные сидения с функцией памяти положения
- Подогрев передних сидений
- Мультимедийная система с функцией управления жестами
- Беспроводная зарядка смартфона
- Адаптивная светодиодная оптика
- Система удержания в полосе
- Ассистент дальнего света
- Акустически комфортное остекление
- Функция автоматического торможения
- Раздельный климат-контроль
- Электроскладывание зеркал
- Электрорегулировка руля
- Камера заднего вида
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ
- Датчики дождя и света

idK19723

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Преимущества Fresh Auto
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
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Доставка
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