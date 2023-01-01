BMW X5
ОНЛАЙН КОМИССИЯ
Внимание ! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договорённости, так как находится у собственника.
Автомобиль ввезен из Германии в 2023 году.
Электронный ПТС, без регистрационных действий.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Панорамная крыша
- Спортивные сидения с функцией памяти положения
- Подогрев передних сидений
- Мультимедийная система с функцией управления жестами
- Беспроводная зарядка смартфона
- Адаптивная светодиодная оптика
- Система удержания в полосе
- Ассистент дальнего света
- Акустически комфортное остекление
- Функция автоматического торможения
- Раздельный климат-контроль
- Электроскладывание зеркал
- Электрорегулировка руля
- Камера заднего вида
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ
- Датчики дождя и света
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