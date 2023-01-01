BMW X5

ОНЛАЙН КОМИССИЯ

Внимание ! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договорённости, так как находится у собственника.

Автомобиль ввезен из Германии в 2023 году.

Электронный ПТС, без регистрационных действий.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Панорамная крыша

- Спортивные сидения с функцией памяти положения

- Подогрев передних сидений

- Мультимедийная система с функцией управления жестами

- Беспроводная зарядка смартфона

- Адаптивная светодиодная оптика

- Система удержания в полосе

- Ассистент дальнего света

- Акустически комфортное остекление

- Функция автоматического торможения

- Раздельный климат-контроль

- Электроскладывание зеркал

- Электрорегулировка руля

- Камера заднего вида

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ

- Датчики дождя и света

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