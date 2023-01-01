BMW X5

Уважаемые покупатели,

Мы рады представить вам BMW X5, 2013 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль - это настоящая находка для тех, кто ценит комфорт и надежность. Ведь этот автомобиль оснащен всем необходимым для безопасной и комфортной езды.

Навигация, биксеноновая головная оптика и датчики дождя и света помогут вам ориентироваться на дороге в любых условиях, а раздельный климат-контроль создаст идеальную атмосферу в салоне.

Автодоводчики дверей, электропривод водительского сиденья с памятью положений и обогрев всех сидений - это лишь некоторые из многих дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной.

Кроме того, этот автомобиль оснащен системой активной помощи при парковке, что позволит вам легко и безопасно парковаться даже в самых тесных условиях.

Если вы ищете автомобиль, который сочетает в себе надежность и комфорт, BMW X5 - это именно то, что вам нужно.

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