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BMW X5
2022
13 050 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5 2022

13 050 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive40i M Sport Edition 21
  • Год 2022
  • Пробег 101 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN L09887
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 212

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Здравствуйте уважаемый клиент!
Мы рады представить вам BMW X5 2022 года выпуска, который ввезён в Россию в 2023 году. Этот автомобиль является абсолютно новым и готов поразить вас своими возможностями, роскошью и динамикой.

BMW X5 - это воплощение непревзойденного качества, инноваций и статуса. Он представляет собой внедорожник премиум-класса, сочетающий в себе элегантный дизайн и превосходную производительность. С каждой деталью, каждой линией этого автомобиля можно почувствовать истинную философию BMW.

Комплектация M-Sport делает этот автомобиль еще более уникальным и спортивным. Вы сможете насладиться спортивными сиденьями, обеспечивающими комфорт и поддержку во время активных поездок. Черный потолок придает интерьеру особый шик и элегантность. Лазерные фары обеспечивают яркое и четкое освещение дороги, обеспечивая безопасность и уверенность за рулем. А спортивные тормоза гарантируют надежное и эффективное торможение при высоких скоростях.

Мы гарантируем, что данный автомобиль BMW X5 прошел все необходимые проверки и соответствует самым высоким стандартам качества и надежности, характерным для бренда BMW. Каждая деталь и каждый элемент этого автомобиля созданы с использованием передовых технологий и материалов, чтобы обеспечить вам превосходный опыт вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш эксперт с удовольствием ответит на все ваши вопросы, предоставит дополнительную информацию и поможет вам сделать правильное решение о покупке.

Не упустите возможность стать владельцем новейшего автомобиля BMW X5 2022 года с комплектацией M-Sport, который сочетает в себе роскошь, комфорт и неподражаемую спортивность. Мы ждем вашего звонка и будем рады предложить вам этот уникальный автомобиль.

idL09887

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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