BMW X5

Предлагаем вашему вниманию BMW X5, 2011 года выпуска. Этот превосходный автомобиль представлен в отличном состоянии с оригинальным ПТС и только двумя владельцами. Он станет надежным спутником в вашей жизни, обеспечивая комфорт и элегантность на дороге.

Важно отметить, что кузов автомобиля сохраняет заводское лакокрасочное покрытие, что говорит о тщательном уходе за ним. Вы можете быть уверены в его беспроблемной внешности и блестящем внешнем виде.

Кроме того, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат вам максимальное удовлетворение от вождения. Вот лишь некоторые из них:

Камера заднего вида: обеспечивает полный обзор при парковке и маневрировании задним ходом.

Автодоводчики дверей: делают процесс закрывания дверей более удобным и элегантным.

2-зонный климат-контроль: позволяет настроить индивидуальный комфортный климат как для водителя, так и для пассажиров.

Электропривод передних сидений с памятью водительского: обеспечивает удобство и настройку оптимальной позы для водителя.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя: делает использование автомобиля более удобным и безопасным.

Обогрев всех сидений: сохраняет тепло в холодные дни и создает комфортную атмосферу в салоне.

Электропривод руля: обеспечивает легкость и плавность управления автомобилем.

Электропривод багажной двери: позволяет открывать и закрывать багажник одним нажатием кнопки.

Биксеноновая головная оптика: обеспечивает яркое освещение и отличную видимость на дороге.

Датчики дождя и света: автоматически реагируют на изменения погоды и освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время поездок.

Система активной помощи при парковке: помогает вам безопасно парковаться, предоставляя аудиовизуальные сигналы и указания.

Круиз-контроль: обеспечивает плавное движение на дороге с поддержанием постоянной скорости.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего BMW X5.

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