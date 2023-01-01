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BMW X5
2011
1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5 2011

1 999 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение II (E70) Рестайлинг
  • Модификация 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive35i
  • Год 2011
  • Пробег 192389 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 808379
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 107

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Предлагаем вашему вниманию BMW X5, 2011 года выпуска. Этот превосходный автомобиль представлен в отличном состоянии с оригинальным ПТС и только двумя владельцами. Он станет надежным спутником в вашей жизни, обеспечивая комфорт и элегантность на дороге.

Важно отметить, что кузов автомобиля сохраняет заводское лакокрасочное покрытие, что говорит о тщательном уходе за ним. Вы можете быть уверены в его беспроблемной внешности и блестящем внешнем виде.

Кроме того, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат вам максимальное удовлетворение от вождения. Вот лишь некоторые из них:

Камера заднего вида: обеспечивает полный обзор при парковке и маневрировании задним ходом.
Автодоводчики дверей: делают процесс закрывания дверей более удобным и элегантным.
2-зонный климат-контроль: позволяет настроить индивидуальный комфортный климат как для водителя, так и для пассажиров.
Электропривод передних сидений с памятью водительского: обеспечивает удобство и настройку оптимальной позы для водителя.
Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя: делает использование автомобиля более удобным и безопасным.
Обогрев всех сидений: сохраняет тепло в холодные дни и создает комфортную атмосферу в салоне.
Электропривод руля: обеспечивает легкость и плавность управления автомобилем.
Электропривод багажной двери: позволяет открывать и закрывать багажник одним нажатием кнопки.
Биксеноновая головная оптика: обеспечивает яркое освещение и отличную видимость на дороге.
Датчики дождя и света: автоматически реагируют на изменения погоды и освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время поездок.
Система активной помощи при парковке: помогает вам безопасно парковаться, предоставляя аудиовизуальные сигналы и указания.
Круиз-контроль: обеспечивает плавное движение на дороге с поддержанием постоянной скорости.
Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего BMW X5.

id808379

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Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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