BMW X5
Автомобиль приобретен у официального дилера в РФ.
Передняя часть автомобиля в прозрачной защитной плёнке.
Оригинал ПТС
Премиальная акустика Bowers&Wilkins
Ручка КПП-хрусталь
Камеры 360
Доводчики дверей
Комплектация «M50d»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Система распознавания дорожных знаков
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Активная подвеска
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Доводчик дверей
— Электрорегулировка руля с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электрорегулировка зеркал с памятью положения
— Электропривод крышки багажника
— Декоративное освещение салона
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль многозонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— USB
— Радио
— Функция Apple CarPlay
— Bluetooth
— AUX
— Hi-Fi
— Проекционный дисплей
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Темный салон
— Отделка потолка черного цвета
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Спортивные передние сидения
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Накладки на пороги
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 21″
— Задние тонированные стекла
— Рейлинги на крыше
— Аэродинамический обвес
Освещение:
— Лазерные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода
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