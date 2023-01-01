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BMW X5
2020
7 949 000 ₽
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BMW X5 2020

7 949 000 ₽
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Купить онлайн
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD
  • Комплектация M50d
  • Год 2020
  • Пробег 91359 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN C77126
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Автомобиль приобретен у официального дилера в РФ.

Передняя часть автомобиля в прозрачной защитной плёнке.
Оригинал ПТС
Премиальная акустика Bowers&Wilkins
Ручка КПП-хрусталь
Камеры 360
Доводчики дверей

Комплектация «M50d»:
Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Система распознавания дорожных знаков
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Активная подвеска
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Доводчик дверей
— Электрорегулировка руля с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электрорегулировка зеркал с памятью положения
— Электропривод крышки багажника
— Декоративное освещение салона
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль многозонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
Мультимедиа и навигация:
— Навигационная система
— USB
— Радио
— Функция Apple CarPlay
— Bluetooth
— AUX
— Hi-Fi
— Проекционный дисплей
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Темный салон
— Отделка потолка черного цвета
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Спортивные передние сидения
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Накладки на пороги
— Прикуриватель и пепельница
Экстерьер:
— Литые легкосплавные диски
— Размер дисков 21″
— Задние тонированные стекла
— Рейлинги на крыше
— Аэродинамический обвес
Освещение:
— Лазерные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода

idC77126

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
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