BMW X5

Автомобиль приобретен у официального дилера в РФ.

Передняя часть автомобиля в прозрачной защитной плёнке.

Оригинал ПТС

Премиальная акустика Bowers&Wilkins

Ручка КПП-хрусталь

Камеры 360

Доводчики дверей

Комплектация «M50d»:

Активная безопасность:

— Антиблокировочная система

— Антипробуксовочная система

— Система курсовой устойчивости

— Система помощи при экстренном торможении

— Датчик давления в шинах

— ЭРА-ГЛОНАСС

Пассивная безопасность:

— Подушки безопасности водителя с защитой коленей

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние подушки безопасности

— Оконные шторки безопасности

— Блокировка замков задних дверей

— Система крепления детских автокресел

Противоугонная система:

— Иммобилайзер

— Центральный замок

Помощь при вождении:

— Бортовой компьютер

— Круиз-контроль

— Парктроник передний и задний

— Камера 360°

— Система помощи при старте в гору

— Система распознавания дорожных знаков

— Система управления дальним светом

— Датчик света

— Датчик дождя

Комфорт:

— Активный усилитель руля

— Активная подвеска

— Система “старт-стоп”

— Система доступа без ключа

— Доводчик дверей

— Электрорегулировка руля с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья пассажира

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электрорегулировка зеркал с памятью положения

— Электропривод крышки багажника

— Декоративное освещение салона

Управление климатом и обогрев:

— Климат-контроль многозонный

— Подогрев сидений водителя и пассажира

— Подогрев руля

— Обогрев зеркал

— Обогрев заднего стекла

Мультимедиа и навигация:

— Навигационная система

— USB

— Радио

— Функция Apple CarPlay

— Bluetooth

— AUX

— Hi-Fi

— Проекционный дисплей

— Электронная приборная панель

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Розетка 12V

Салон и интерьер:

— Кожаная обивка салона

— Темный салон

— Отделка потолка черного цвета

— Отделка кожей рычага КПП

— Кожаный руль

— Панорамная крыша

— Спортивные передние сидения

— Складывающееся заднее сидение

— Третий задний подголовник

— Передний центральный подлокотник

— Накладки на пороги

— Прикуриватель и пепельница

Экстерьер:

— Литые легкосплавные диски

— Размер дисков 21″

— Задние тонированные стекла

— Рейлинги на крыше

— Аэродинамический обвес

Освещение:

— Лазерные фары

— Противотуманные фары

— Огни дневного хода

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