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BMW X5
2013
2 270 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X5 2013

2 270 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение II (E70) Рестайлинг
  • Модификация 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 197120 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN E59166
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 58

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Хотите ощутить полную свободу на дороге? Тогда вам точно нужен BMW X5!
Этот красавец известен своей непревзойденной мощностью и невероятным комфортом. Модель X5 - это настоящий внедорожник, который способен преодолевать любые преграды на своем пути.

Самое главное, что нужно отметить - это его безупречное состояние. Автомобиль был произведен в 2013 году, но выглядит так, будто только что с конвейера.

BMW X5 оснащен всеми необходимыми опциями для максимального комфорта и безопасности водителя и пассажиров. Салон обит кожей темного цвета, что придает ему особую элегантность. Кроме того, регулировка сидений водителя с памятью позволит вам настроить их идеально под ваши предпочтения.

Оснащенный навигационной системой, этот автомобиль поможет вам всегда быть на верном пути. А с системой курсовой устойчивости и антипробуксовочной системой вы будете чувствовать себя максимально безопасно на дороге.

Если вы цените комфорт и стиль, то BMW X5 - это идеальный выбор для вас. Не упустите свой шанс приобрести этот автомобиль по привлекательной цене. Звоните прямо сейчас и узнайте больше о данном предложении!

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Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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