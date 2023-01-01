BMW X5

Идеальное сочетание стиля и мощности: BMW X5, 2012.

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль BMW X5 2012 года выпуска. Этот внушительный и роскошный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать каждую поездку незабываемой. Давайте рассмотрим его основные преимущества.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его подлинность и гарантирует качество. Мы гордимся тем, что можем предложить вам только автомобили, прошедшие строгие проверки и отвечающие высоким стандартам.

Этот BMW X5 имеет только одного владельца, а оригинальный ПТС гарантирует его чистую историю собственности. Вы можете быть полностью уверены в юридической прозрачности сделки.

Один из ключевых аспектов этого автомобиля - его заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет его первозданный вид и защищает от внешних воздействий. Уверенность в его качестве и стойкости дает вам возможность наслаждаться его элегантностью долгие годы.

BMW X5 2012 года обладает богатой комплектацией, которая удовлетворит самых требовательных покупателей. М пакет внешний и внутренний добавляют спортивный и роскошный вид автомобилю. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру для себя. Навигационная система поможет вам легко и безопасно добраться до любой точки назначения.

Кроме того, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, таких как круиз-контроль, электропривод руля, кожаное мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками и многим другим, предоставляющими непревзойденный комфорт и удобство во время поездок.

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