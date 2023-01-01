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BMW X5
2012
2 230 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5 2012

2 230 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение II (E70) Рестайлинг
  • Модификация 40d 3.0d AT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive40d M Sports Edition
  • Год 2012
  • Пробег 189903 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 574526
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 155

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Идеальное сочетание стиля и мощности: BMW X5, 2012.

Мы рады предложить вам уникальную возможность приобрести автомобиль BMW X5 2012 года выпуска. Этот внушительный и роскошный автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать каждую поездку незабываемой. Давайте рассмотрим его основные преимущества.

Автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его подлинность и гарантирует качество. Мы гордимся тем, что можем предложить вам только автомобили, прошедшие строгие проверки и отвечающие высоким стандартам.

Этот BMW X5 имеет только одного владельца, а оригинальный ПТС гарантирует его чистую историю собственности. Вы можете быть полностью уверены в юридической прозрачности сделки.

Один из ключевых аспектов этого автомобиля - его заводское лакокрасочное покрытие, которое сохраняет его первозданный вид и защищает от внешних воздействий. Уверенность в его качестве и стойкости дает вам возможность наслаждаться его элегантностью долгие годы.

BMW X5 2012 года обладает богатой комплектацией, которая удовлетворит самых требовательных покупателей. М пакет внешний и внутренний добавляют спортивный и роскошный вид автомобилю. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру для себя. Навигационная система поможет вам легко и безопасно добраться до любой точки назначения.

Кроме того, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, таких как круиз-контроль, электропривод руля, кожаное мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками и многим другим, предоставляющими непревзойденный комфорт и удобство во время поездок.

Мы хотим предложить вам эксклюзивное предложение! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты подробно расскажут о его техническом состоянии, истории обслуживания и других важных деталях.

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Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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