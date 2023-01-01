BMW X5

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль BMW X5, 2019 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2023 году и приобретен у официального дилера.

Автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. M-пакет добавит спортивности и элегантности вашему автомобилю. Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto позволит вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать различные приложения на экране автомобиля. Навигация поможет вам легко и точно определить свой маршрут. Камера заднего вида обеспечит удобство при парковке и маневрировании. Лазерная головная оптика обеспечит яркое и четкое освещение дороги. Панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы. Проекционная система показаний спидометра позволит вам видеть информацию о скорости без отрыва от дороги. Электропривод передних сидений с памятью водительского позволит вам настроить комфортное положение сиденья. Черный потолок добавит элегантности и стиля. Цифровая приборная панель предоставит вам всю необходимую информацию о работе автомобиля. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечит удобство и безопасность. Электропривод руля позволит настроить его положение по своему удобству. Система следования по полосе движения поможет вам оставаться на своей полосе безопасно и уверенно. Датчики дождя и света автоматически регулируют работу фар и стеклоочистителей в зависимости от погодных условий. Система активной помощи при парковке обеспечит безопасность и удобство при парковке. Раздельный климат-контроль позволит вам и вашим пассажирам настроить комфортную температуру в салоне. Круиз-контроль обеспечит плавную и удобную езду на дальние расстояния. Передние и задние датчики парковки помогут избежать столкновений при парковке. Полный электропакет предоставит вам возможность управлять различными функциями автомобиля с помощью кнопок. Обогрев передних сидений и зеркал позволит вам комфортно использовать автомобиль в холодное время года. Подогрев передних сидений добавит дополнительный комфорт в холодные дни. Массаж передних сидений поможет расслабиться и снять усталость после долгих поездок.

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