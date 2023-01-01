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BMW X5
2019
7 599 000 ₽
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BMW X5 2019

7 599 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD
  • Комплектация M50d M Special
  • Год 2019
  • Пробег 61497 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN K62426
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль BMW X5, 2019 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2023 году и приобретен у официального дилера.

Автомобиль обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова, что подчеркивает его стиль и привлекательность.

Помимо основных характеристик, этот BMW X5 оснащен рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. M-пакет добавит спортивности и элегантности вашему автомобилю. Мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto позволит вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать различные приложения на экране автомобиля. Навигация поможет вам легко и точно определить свой маршрут. Камера заднего вида обеспечит удобство при парковке и маневрировании. Лазерная головная оптика обеспечит яркое и четкое освещение дороги. Панорамная крыша добавит ощущение простора и свободы. Проекционная система показаний спидометра позволит вам видеть информацию о скорости без отрыва от дороги. Электропривод передних сидений с памятью водительского позволит вам настроить комфортное положение сиденья. Черный потолок добавит элегантности и стиля. Цифровая приборная панель предоставит вам всю необходимую информацию о работе автомобиля. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечит удобство и безопасность. Электропривод руля позволит настроить его положение по своему удобству. Система следования по полосе движения поможет вам оставаться на своей полосе безопасно и уверенно. Датчики дождя и света автоматически регулируют работу фар и стеклоочистителей в зависимости от погодных условий. Система активной помощи при парковке обеспечит безопасность и удобство при парковке. Раздельный климат-контроль позволит вам и вашим пассажирам настроить комфортную температуру в салоне. Круиз-контроль обеспечит плавную и удобную езду на дальние расстояния. Передние и задние датчики парковки помогут избежать столкновений при парковке. Полный электропакет предоставит вам возможность управлять различными функциями автомобиля с помощью кнопок. Обогрев передних сидений и зеркал позволит вам комфортно использовать автомобиль в холодное время года. Подогрев передних сидений добавит дополнительный комфорт в холодные дни. Массаж передних сидений поможет расслабиться и снять усталость после долгих поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв для вас. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля BMW X5!

idK62426

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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