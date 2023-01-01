BMW X5
Преимущества:
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
— Активный усилитель руля
— Активная подвеска
— Запуск двигателя с кнопки
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Доводчик дверей
— Электрорегулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
— Декоративное освещение салона
— Навигационная система
— USB
— Функция Apple CarPlay
— Bluetooth
— Hi-Fi
— Проекционный дисплей
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Беспроводная зарядка для телефона
— Розетка 12V
— Размер дисков 20″
— Тонированные стекла
— Декоративные молдинги
— Аэродинамический обвес
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