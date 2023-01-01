BMW X5

Преимущества:

— Антипробуксовочная система

— Система курсовой устойчивости

— Система помощи при экстренном торможении

— Система предотвращения столкновения

— Датчик давления в шинах

— ЭРА-ГЛОНАСС

— Подушки безопасности водителя с защитой коленей

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние подушки безопасности

— Оконные шторки безопасности

— Блокировка замков задних дверей

— Система крепления детских автокресел

— Активный усилитель руля

— Активная подвеска

— Запуск двигателя с кнопки

— Система “старт-стоп”

— Система доступа без ключа

— Доводчик дверей

— Электрорегулировка руля

— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья пассажира

— Электропривод зеркал

— Электропривод крышки багажника

— Декоративное освещение салона

— Навигационная система

— USB

— Функция Apple CarPlay

— Bluetooth

— Hi-Fi

— Проекционный дисплей

— Электронная приборная панель

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Беспроводная зарядка для телефона

— Розетка 12V

— Размер дисков 20″

— Тонированные стекла

— Декоративные молдинги

— Аэродинамический обвес

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