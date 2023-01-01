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BMW X5
2019
6 989 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X5 2019

6 989 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 96705 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN J33523
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Преимущества:

— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
— Подушки безопасности водителя с защитой коленей
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
— Активный усилитель руля
— Активная подвеска
— Запуск двигателя с кнопки
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Доводчик дверей
— Электрорегулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
— Декоративное освещение салона
— Навигационная система
— USB
— Функция Apple CarPlay
— Bluetooth
— Hi-Fi
— Проекционный дисплей
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Беспроводная зарядка для телефона
— Розетка 12V
— Размер дисков 20″
— Тонированные стекла
— Декоративные молдинги
— Аэродинамический обвес

idJ33523

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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