BMW X5
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Один владелец
- В родном окрасе
- Лазерные фары
- Передняя часть в бронеплёнке
- Спортивная выхлопная система
- М спорт тормозная система
- Спортивная коробка передач
- Адаптивная ходовая часть М-типа
- Комфортный доступ
- Автодоводчик дверей
- Пакет M Sport
- Акустически-комфортное остекление
- Память водительского сиденья
- Обогрев рулевого колеса
- Ионизация и ароматизация салона Ambient Air
- Ассистент парковки
- Проекционный дисплей
- Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system
- Интеллектуальное экстренное торможение
- BMW Live Cockpit Professional
- Управление жестами
- Кожаное спортивное рулевое колесо М-типа
- Аэродинамический М-пакет
- Индивидуальная обивка потолка Антрацит
- Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line
- Кожа с перфорацией
- Цвет Черный Карбон
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