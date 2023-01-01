BMW X5

Преимущества:

- Оригинальный ПТС

- Один владелец

- В родном окрасе

- Лазерные фары

- Передняя часть в бронеплёнке

- Спортивная выхлопная система

- М спорт тормозная система

- Спортивная коробка передач

- Адаптивная ходовая часть М-типа

- Комфортный доступ

- Автодоводчик дверей

- Пакет M Sport

- Акустически-комфортное остекление

- Память водительского сиденья

- Обогрев рулевого колеса

- Ионизация и ароматизация салона Ambient Air

- Ассистент парковки

- Проекционный дисплей

- Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system

- Интеллектуальное экстренное торможение

- BMW Live Cockpit Professional

- Управление жестами

- Кожаное спортивное рулевое колесо М-типа

- Аэродинамический М-пакет

- Индивидуальная обивка потолка Антрацит

- Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line

- Кожа с перфорацией

- Цвет Черный Карбон

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