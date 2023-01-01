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BMW X5
2019
7 599 000 ₽
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BMW X5 2019

7 599 000 ₽
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Купить онлайн
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive30d M Sport
  • Год 2019
  • Пробег 67886 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN H69235
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 20

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Преимущества:

- Оригинальный ПТС
- Один владелец
- В родном окрасе
- Лазерные фары
- Передняя часть в бронеплёнке
- Спортивная выхлопная система
- М спорт тормозная система
- Спортивная коробка передач
- Адаптивная ходовая часть М-типа
- Комфортный доступ
- Автодоводчик дверей
- Пакет M Sport
- Акустически-комфортное остекление
- Память водительского сиденья
- Обогрев рулевого колеса
- Ионизация и ароматизация салона Ambient Air
- Ассистент парковки
- Проекционный дисплей
- Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system
- Интеллектуальное экстренное торможение
- BMW Live Cockpit Professional
- Управление жестами
- Кожаное спортивное рулевое колесо М-типа
- Аэродинамический М-пакет
- Индивидуальная обивка потолка Антрацит
- Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line
- Кожа с перфорацией
- Цвет Черный Карбон

idH69235

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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