BMW X5

Преимущества:

- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии

- Лазерная оптика

- Система курсовой устойчивости

- Адаптивный круиз- контроль

- Мультимедийная система с навигацией

- Камера 360 градусов

- Система контроля слепых зон

- 3-х зонный климат -контроль

- Ассистент парковки

- Подогрев лобового стекла

- Датчик дождя /света

- Подогрев передних и задних сидений

- Электропривод водительского сиденья с памятью

- Электропривод пассажирского сиденья

- Электропривод крышки багажника

- Складное прицепное устройство

- Проекционный дисплей

- Подогрев всех сидений

- M - пакет внутренний и наружный

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