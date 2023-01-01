BMW X5
Преимущества:
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система распознавания дорожных знаков
— Система управления дальним светом
— Датчик света
— Датчик дождя
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электрорегулировка зеркал с памятью положения
— Электропривод крышки багажника
— Декоративное освещение салона
— Климат-контроль многозонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев задних сидений
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
— Навигационная система
— Функция Apple CarPlay
— Проекционный дисплей
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Складывающееся заднее сидение
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