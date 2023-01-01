BMW X5

Преимущества:

— Круиз-контроль

— Парктроник передний и задний

— Камера заднего вида

— Система помощи при старте в гору

— Система распознавания дорожных знаков

— Система управления дальним светом

— Датчик света

— Датчик дождя

— Система “старт-стоп”

— Система доступа без ключа

— Электрорегулировка руля с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья пассажира

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электрорегулировка зеркал с памятью положения

— Электропривод крышки багажника

— Декоративное освещение салона

— Климат-контроль многозонный

— Подогрев сидений водителя и пассажира

— Подогрев задних сидений

— Подогрев руля

— Обогрев зеркал

— Обогрев заднего стекла

— Навигационная система

— Функция Apple CarPlay

— Проекционный дисплей

— Электронная приборная панель

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Складывающееся заднее сидение

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