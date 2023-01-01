BMW X5
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Без собственников и пробега по РФ
- Панорамная крыша
- Премиальная аудиосистема
- Климат 4-зонный
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Навигационная система
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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