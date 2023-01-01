BMW X5

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Без собственников и пробега по РФ

- Панорамная крыша

- Премиальная аудиосистема

- Климат 4-зонный

- Тонированные стекла

- Люк

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 20

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Навигационная система

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Обогрев сидений

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Регулировка сиденья водителя (с памятью)

- Регулировка сиденья пассажира (с памятью)

- Регулировка руля (электро)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

idJ82844